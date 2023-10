Mają piękny teren wokół szkoły w Lesznie, który urządzili własnymi rękami WIDEO

Pomysł zagospodarowania terenu zrodził się w 2022 roku. Placówka mieści się w Lesznie przy ulicy 1 Maja. Wokół szkoły nie brakowało terenu, ale nie był on w żaden sposób zagospodarowany.

Gdzie w internecie trafiłyśmy na ogłoszenie o konkursie i zgłosiliśmy się do niego. Choć nie udało nam się go wygrać to sam pomysł zakiełkował i zmobilizowało nas to to wykonania tych prac własnymi siłami – wspomina Beata Osiejewska, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie