Miejsca pełne niespodzianek. Nie wszystkie pamiątki po kolejarskim Lesznie są w idealnym stanie Dariusz Staniszewski

Historia Leszna nierozerwalnie wiąże się się z koleją. Do niedawna granatowy kolejarski mundur był powodem do dumy i nosiły go całe kolejarskie rodziny

W sobotę - 25 listopada 2023 obchodzono Dzień Kolejarza. Do niedawna granatowy kolejarski mundur był powodem do dumy i nosiły go całe kolejarskie rodziny. Wszystko zaczęło się ponad 150 lat temu, gdy na dworzec kolejowy w Lesznie od strony Rawicza wjechała lokomotywa parowa. Przyjazd parowozu fetowało całe miasto. Kolej w Lesznie wyhamowała pod koniec 20 wieku. Ogromne państwowe przedsiębiorstwo musiało dopasować się do gospodarki rynkowej. Kolejarze z części terenu należącego do PKP wyprowadzili się, a po latach można tam znaleźć skarby, które są łakomym kąskiem dla wyposażonych w aparat fotograficzny eksploratorów.