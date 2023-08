Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego oszukał seniora na 135 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się policjanci ze Wschowy i Leszna

Senior został ofiarą oszustwa „na policjanta”

Na telefon stacjonarny pokrzywdzonego zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza policji. Przestępca poinformował seniora o nieprawdziwym zdarzeniu drogowym z udziałem jego zięcia, który spowodował wypadek i w celu uniknięcia jego zatrzymania należy wpłacić kaucję w wysokości 135 000 zł. Senior niczego nie świadomy, zgodnie z instrukcją przekazał pieniądze kurierowi, który podjechał pod dom poszkodowanego - informuje mł. asp. Łukasz Pieprzyk z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Mundurowi gdy otrzymali informację o oszustwie natychmiast zajęli się sprawą. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie i funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu.