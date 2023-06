Na tydzień przed wakacjami 2023 otworzono kąpielisko nad jeziorem w Gołanicach Dariusz Staniszewski

Od czwartku - 15 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przez 7 dni w tygodniu czynne będzie kąpielisko w Gołanicach. W godzinach od 10.00 do 18.00 nad bezpieczeństwem kąpiących ma czuwać 2 ratowników WOPR. To dobra wiadomość, bo w ostatnim tygodniu nauki w Lesznie i okolicach będzie gorąco z temperaturą do 30 stopni Celsjusza.