Nie tylko Rydzyna - pałac w Pawłowicach pod Lesznem też jest przepiękny. Warto się wybrać do przypałacowego parku Michał Wiśniewski

Od 1945 pałac w Pawłowicach koło Leszna należy do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego, który jest filią Instytutu Zootechniki z Krakowa. Michał Wiśniewski Zobacz galerię (61 zdjęć)

Pałac w Pawłowicach w wiosennej odsłonie ściąga wielu gości. To jedno z najatrakcyjniejszych miejsc naszego regionu. Warto je odwiedzić, by zobaczyć piękny park i zajrzeć do wnętrz, które robią wrażenie. Zobaczcie nasze zdjęcia wiosennej scenerii parkowej w Pawłowicach.