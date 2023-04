Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana w Lesznie. Są pierwsze zatrzymania

W trakcie przeszukiwania hali magazynowej oraz pojazdów znajdujących się w pobliżu, funkcjonariusze zabezpieczyli 13 450 kg suszu tytoniowego, 155 kg tytoniu do palenia, maszynę do cięcia tytoniu oraz urządzenia służące do jego obróbki – informuje Michał Kasprzak z Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach.