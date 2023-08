Nieprzejezdna droga Brenno - Miastko w powiecie leszczyńskim. Most na niej był w fatalnym stanie

Jak zapewniają urzędnicy z powiatu leszczyńskiego, most w Miastku od lat jest w bardzo złym stanie technicznym, najgorszym wśród 19 obiektów mostowych zarządzanych przez powiat leszczyński.

Zarząd Dróg Powiatowych już wcześniej ograniczył jego użytkowanie i wprowadził zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dziesięć ton, a także ograniczył dopuszczalną prędkość poruszających się po nim pojazdów. Można było poruszać się tam z prędkością maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Teraz – od 21 sierpnia 2023 ruszył długo oczekiwany remont. Wykonuje go sopocka firma specjalizująca się w takich zadaniach.

Zgodnie z projektem przebudowany zostanie most wraz z dojazdami o łącznej długości 140 m. Powstanie też 20 m chodnika na samym obiekcie. Inwestycja kosztować będzie ok. 3,5 mln zł, z czego 1,5 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 – informuje powiat leszczyński.