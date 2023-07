Nieruchomość za miliony. Samorząd sprzedaje budynki w bardzo atrakcyjnym miejscu Leszna. Czy będą chętni? Dariusz Staniszewski

Samorząd Leszna chce sprzedać budynki mieszczące się przy ulicy Dąbrowskiego 17 i 19. Chociaż budynki nie są w najlepszej kondycji, to stoją w bardzo atrakcyjnym miejscu. Za nieruchomość z budynkami do rozbiórki magistrat chce co najmniej 1 900 000 złotych.