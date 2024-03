Nieznana substancja w rowie między Zatorzem w Lesznie a Święciechową - alarmują mieszkańcy. WIOŚ przyjechał na miejsce

Zgłoszenie w sprawie substancji wyciekającej do rowu między ulicą Bojanowskiego w Lesznie a Miodową w Lesznie a Owocową w Święciechowie trafiło do strażaków z Leszna w czwartek 14 marca 2024 przed południem. Na miejsce wysłano zastęp strażaków, który potwierdził, że coś dostaje się do cieku.