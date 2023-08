Osieczna kryje wiele ciekawych zakątków. Warto wybrać się nie tylko nad jezioro

Obecna wieża widokowa nosi tak naprawdę nazwę Jagoda 2. Jej poprzedniczka była znacznie niższa. Jagoda 2 wznosi się na wysokość 30 metrów, a na jej szczyt prowadzą 152 stopnie. Do wieży widokowej dotrzeć można drogą z leśnego parkingu położonego przy trasie Osieczna - Łoniewo. Po drodze turyści znajdą tablice będące częścią ścieżki edukacyjnej.

W rejonie Osiecznej znajduje się również miejsce, które w kilka dni stało się jedną z największych atrakcji turystycznych regionu leszczyńskiego. Mowa o platformie widokowej Jagoda 2 w lesie koło Osiecznej. Sporo osób odwiedziło i nadal odwiedza to miejsce, choć nową Jagodę oddano do użytku ponad półtora roku temu.

Plaża nad Jeziorem Łoniewskim stanowi oczywiście jedno z miejsc, których nie trzeba reklamować. Nawet jeśli ktoś nie korzysta z możliwości kąpieli, wielu leszczyniaków (i nie tylko) uwielbia spędzać czas na osieckiej plaży. Najmłodsi mają do dyspozycji plac zabaw, w pobliżu jest gastronomia, a na jeziorze - molo z platformą widokową.

- Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej było miejscem zadbanym, sielskim i przyjaznym. Zapraszamy i czekamy na Was! - kilka dni temu post o takiej treści ukazał się na profilu facebookowych osieckiego muzeum.

Z Jagody 2 już niedaleko do Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, mieszczącego się w zabytkowych wiatrakach ulokowanych przy wjeździe do Osiecznej od strony Leszna.

Co warto podkreślenia, a o czym leszczyniacy zresztą doskonale wiedzą, do Osiecznej szybko dotrzemy nie tylko samochodem, lecz również rowerem. Miłośnicy rowerowych wypraw mają do dyspozycji utwardzoną ścieżkę wiodącą wzdłuż drogi wojewódzkiej Leszno - Śrem. Tym sposobem w bezpieczny sposób można dotrzeć nad jezioro czy w rejon wiatraków oraz wspomnianej wieży widokowej również w nieco bardziej aktywny sposób.

Jeśli zatem nie macie pomysłu na długi sierpniowy weekend, rozważcie wypad do Osiecznej. kto wie, może stanie się jedną z Waszych ulubionych miejscówek...