Ostrożnie z fajerwerkami – ostrzega policja. Strzelanie już teraz grozi mandatem

Okres sylwestrowo – świąteczny to roku nieodłączny huk detonowanych fajerwerków. Słychać go już teraz w niemal każdej dzielnicy Leszna. Trzeba jecnak pamiętać, że używanie pirotechniki teraz, poza wyznaczonymi datami, jest nielegalne

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego. Przypominamy też, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. nformujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków – radzi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Punkty sprzedaży fajerwerków w Lesznie będą monitorowane w najbliższych dniach, ale mundurowi będą też na terenie całego miasta reagować na zgłoszenia o detonacji fajerwerków.

Policjanci liczą też na to, że w czasie Sylwestrowych zabaw zachowana będzie ostrożność wśród tych, którzy bez hucznego wejścia w Nowy Rok, nie wyobrażają sobie zabawy.

Gdy doszło do wypadku pamiętajmy, by wezwać odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów. Petardy, rakiety, pochodnie, są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy, aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku – apelują policjanci.