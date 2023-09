Oszust spod Leszna naciągał oferując hulajnogi elektryczne

Doniesieniami o oszuście działającym przez całe tegoroczne wakacje wpłynęły do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Poszkodowani, który zostali okradzeni, skusili się na ofertę sprzedaży hulajnóg elektrycznych i rowerków dziecięcych.

,.Sprzedawca'' oferował je w sieci na profilu w mediach społecznościowych. Ceny były atrakcyjne i to kusiło jego ofiary.

Założył także kilka kont bankowych, na które wpływały pieniądze od osób zainteresowanych zakupem dziecięcego sprzętu. Niczego niepodejrzewający potencjalni klienci wpłacali na konta pieniądze na poczet zakupu dziecięcego pojazdu, nie otrzymując go w zamian – mówi Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Gdy policjanci dotarli do naciągacza okazało się, że to 26 -latek spod Leszna. Mieszka w gminie Święciechowa i to stamtąd działał oferując nieistniejący sprzęt.

Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty popełnienia oszustw na kwotę kilkuset złotych. Jednak policjanci już wiedzą, że ofiarą oszusta padło nawet kilkaset osób. Dlatego też lista zarzutów ogłoszonych podejrzanemu może się w przyszłości znacznie wydłużyć – dodaje Monika Żymełka.

26-latek poza zarzutami został też objęty dozorem policyjnym. Za oszustwa grozi mu do ośmiu lat więzienia.