Piękne klasyki motoryzacji w Rydzynie i Lesznie. Trwa zlot pojazdów zabytkowych

To mój pierwszy samochód. Maluch z 1983 roku i mam do niego sentyment. Na co dzień jeżdżę starym garbusem. Ten maluch jest w pełni oryginalny i mam oryginalną ,,kapliczkę'' i na liczniku mamy maksymalną prędkość do 130 kilometrów na godzinę, a nowsze miały 140 na liczniku – mówi Barbara Rydzewska.