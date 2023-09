Piknik Leszczyńskich 2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Tłumy na dziedzińcu szkoły

Organizacją Pikniku Leszczyńskich w I LO zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, dyrekcja i rada rodziców. Dziedziniec szkoły w sobotę tętnił życiem, bo na imprezę przyszły tłumy.

Taka frekwencja nas bardzo cieszy. Szukaliśmy wspólnie formuły, która połączy wszystkich: absolwentów, rodziców i uczniów. Rodziło się to pomału, ale skutecznie i dziś widać, że to był świetny pomysł. Nasza szkoła łączy tradycję i nowoczesność. Dla nas ogromnie ważne jest to, żeby relacje międzyludzkie były jak najlepsze-nówi Barbara Kochanek, dyrektor I LO.