Poszukiwany przez sąd mężczyzna gazem zaatakował policjanta. Mieszkańcowi gminy Święciechowa grozi 10 lat więzienia

Poszukiwany gazem zaatakował dzielnicowego ze Święciechowy

Wczesnym rankiem dzielnicowi ze Święciechowy pojechali zatrzymać poszukiwanego przez sąd mieszkańca swojej gminy. Po wejściu umundurowanych dzielnicowych do mieszkania 37-letniego mężczyzny, jeden z policjantów został spryskany gazem. Policjant trafił do szpitala z urazem oka, a 37-latek do policyjnego aresztu.

Michał Wiśniewski