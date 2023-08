Pożar samochodów w Lasocicach. Ogień rozwijał się mimo trwającej ulewy Michał Wiśniewski

Siedem samochodów zostało spalonych lub nadpalonych w wyniku pożaru, do którego doszło w niedzielę 6 sierpnia 2023 w Lasoocicach w powiecie leszczyńskim. Wszystko wskazuje na to, że do pożaru na złomowisku doszło z powodu zwarcia w jednym z pojazdów.