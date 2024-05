Prasówka z Leszna 25.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Witold Szabłowski i Marta Strzelecka będą gościli w Leszczyńskiej Galerii Książki. On jest jednym z bardziej znanych reportażystów, a ona, wzięła na tapet ziemianki, pisząc o tym, co łączyło kobiety z dworów z chłopkami. Spotkanie z Witoldem Szabłowskim zaplanowano w sobotę - 25 maja 2024, a z Martą Strzelecką w poniedziałek - 27 maja 2027 roku. Oba spotkania rozpoczną się o 17.00 i będą miały miejsce w Leszczyńskiej Galerii Książki.

Nie ma tygodnia tej wiosny, by w Lesznie nie dochodziło do zdarzeń z udziałem rowerów lub hulajnóg elektrycznych. Także dziś, w czwartek 23 maja 2024 w samym centrum Leszna doszło do zderzenia dwóch rowerzystek. Jedna z nich trafiła do szpitala.