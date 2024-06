Prasówka z Leszna 29.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szczegółowy horoskop na lipiec. Co gwiazdy szykują dla Twojego znaku zodiaku? Miłość, odpoczynek, a może powodzenie w biznesie? [28.06.2024]”?

Prasówka Leszno 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szczegółowy horoskop na lipiec. Co gwiazdy szykują dla Twojego znaku zodiaku? Miłość, odpoczynek, a może powodzenie w biznesie? [28.06.2024] Lipiec to miesiąc, który obfituje w energię i otwiera przed nami nowe możliwości. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany karierą, finansami, miłością, czy relacjami osobistymi, gwiazdy mają dla Ciebie szczegółowe przewidywania. Przygotuj się na wyzwania, niespodzianki i szanse na rozwój. Czy to czas na ryzyko, czy na stabilizację? Odkryj, co horoskop na lipiec przyniesie dla Twojego znaku zodiaku i jak najlepiej wykorzystać nadchodzący miesiąc.

📢 Paznokcie 2024. Lato: neonowe paznokcie to prawdziwy hit tego sezonu Neonowe manicure na lato 2024: odkryj, dlaczego to hit sezonu! Wraz z nadejściem lata 2024, świat mody i urody z radością przyjmuje nowe trendy w stylizacji paznokci, a wśród nich królują neonowe manicure. Te jaskrawe, przyciągające wzrok kolory nie tylko dodają energii i pewności siebie, ale także stają się kluczowym elementem letnich stylizacji. Zanurz się w świecie neonowych paznokci i odkryj, dlaczego są one absolutnym must-have tego lata. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć i znajdź inspiracje na błyszczące w słońcu stylizacje!

📢 „Wieczorem lub jutro rano popłynie ciepła woda" obiecuje szef MPEC w Lesznie „Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj wieczorem popłynie ciepła woda, a jeśli nie dzisiaj, to już na pewno jutro rano" mówi Bartosz Rzeźniczak, szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie. Ciepłą wodę do części mieszkań w Lesznie zamknięto 24 czerwca i ta mało komfortowa sytuacja, gdy z nieba leje się żar, miała potrwać do 3 lipca 2024 roku.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.