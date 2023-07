Próba podrzucenia niebezpiecznych substancji w Lesznie. Namierzono sprawcę, który zwoził beczki na działkę w Zaborowie

O zwożeniu na działkę w okolicach ulicy Gajowej beczek z nieznaną substancją służby zawiadomił jeden z mieszkańców. Z jego relacji wynikało, że wyglądało to na dobrze organizowaną akcję. Na teren należący do miasta podjeżdżały kolejne busy, z których wyładowywano kolejne beczki. Łącznie od weekendu aż 30. Po telefonie od mieszkańca do akcji wkroczyły służby.

Trzydzieści beczek z działki na Gajowej w Lesznie zabierze wyspecjalizowana firma. Koszty pokryje sprawca.

To nie będzie jedyny koszt jaki czeka mężczyznę. Sprawą zajmuje się policja, a sprawcę czekają zarzuty i być może także sprawa karna.

Prowadzimy postępowania w tej sprawie – deklaruje Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Próba podrzucenia odpadów w beczkach w Lesznie. Namierzono sprawcę UML

Sankcje dla sprawcy będą zależeć od kwalifikacji czynu. Jeśli uznane zostanie, że były to odpady niebezpieczne to odpowiedzialność będzie poważniejsza. Co innego, gdy sprawca zostanie uznany za winnego podrzucania zwykłych śmieci. Wówczas odpowie tylko z kodeksu wykroczeń, który mówi: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”