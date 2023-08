Przeniosą niebezpieczne przejścia dla pieszych we wsi Długie Stare? Jedna odpowiedź jest pozytywna

-ZDP przychylnie odniósł się do mojego wniosku i przekazali dalej sprawę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo to właśnie dyrekcja musi podjąć tę decyzję. Liczymy, że to zrobią – mówi Wiesława Małycha, radna Powiatu Leszczyńskiego.