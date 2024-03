Tak przebiega remont Wolińskiej w Lesznie. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Drogowcy na Wolińskiej pojawili się przed tygodniem. Zgodnie z zapowiedziami prace rozpoczęto na odcinku od skrzyżowania ze Święciechowską w stronę zjazdu w Lubuską. Wyłączony z ruchu jest jeden pas, ale to już powoduje utrudnienia w ruchu. Wolińska to bardzo ruchliwa droga. Wyprowadza ruch z Leszna w stronę Święciechowy, Włoszakowic a więc także obleganego latem Boszkowa) i Przemętu. Na razie wszystkie prace odbywają się ,,pod ruchem'' i tak ma pozostać, przynajmniej na razie.

W pierwszych etapach prowadzonych robót ulica Wolińska nie zostanie zamknięta dla ruchu, a jedynie na odcinku prowadzonych robót jezdnia zostanie zawężona do szerokości minimum. 5,5 metra, przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości do 30 kilometrów na godzinę – tłumaczyła Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

To jednak tylko część planowanych prac. Główne będą związane z usuwaniem starej nawierzchni i układaniem nowej. To może wiązać się z większymi utrudnieniami na drodze, włączenie z jej czasowym zamknięciem.

Jak długo potrwają prace na Wolińskiej. Według wyjaśnień Miejskiego Zarządu Dróg, może to być nawet połowa czerwca.

- Zależy nam na tym, by droga była gotowa przed pokazami lotniczymi Antidotum Airshow 2024 planowanym od 21 czerwca – zapewniał Dominik Kaźmierczak, kierownik MZD w Lesznie.

Pokazy lotnicze w Lesznie ściągają do miasta kilkadziesiąt tysięcy widzów, z czego znaczna grupa to zmotoryzowani. Trudno sobie wyobrazić, by podczas ten największej frekwencyjnie imprezy w Lesznie ulica Wolińska miała ograniczenia w ruchu. Prowadzi ona do części parkingów zlokalizowanych przy lotnisku.