Radni Koalicji Obywatelskiej i z Leszna za swoje diety zaopatrzyli jadłodzielnię

Obchody 104. rocznicy powrotu Leszna do Polski były świętowane 17 stycznia 2024 na wiele różnych sposobów. Uroczystości w Lesznie rozpisano na kilka dni, a kulminacją było wspólne świętowanie mieszkańców Leszna na ulicy Wolności oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia. Ceremonia miała miejsce 17 stycznia 2024 roku.

17 stycznia 1920 roku Leszno powróciło do Polski. Rocznica jest okazją do świętowania. Uroczystości w Lesznie rozpisano na kilka dni, a kulminacją było wspólne świętowanie mieszkańców Leszna na ulicy…

Na swój sposób postanowili zaakcentować ten ważny dzień także radni Koalicji Obywatelskiej z Leszna.

Uznaliśmy, że w tak podniosłym dniu warto pamiętać również o najbardziej potrzebujących. W związku z tym, zapełniliśmy jadłodzielnię znajdującą się przy leszczyńskiej noclegowni. Przeznaczyliśmy na ten cel nasze diety radnych z tytułu udziału w dzisiejszej uroczystej sesji. Swoją cegiełkę dołożył również przebywający za oceanem radny Jacek Adamczak - wyjaśnia

Tomasz Mikołajczak, radny KO w Lesznie.

Radni wszystkie zrobione w ten sposób zakupy sami dostarczyli do jadłodzielni przy ulicy Towarowej. To jeden z dwóch takich punktów działących w Lesznie. Drugi znajduje się przy Okrężnej, obok wejścia do parku 1000-lecia.