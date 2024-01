Rozśpiewana ulica Wolności i oficjalne uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury. 104 rocznica powrotu Leszna do Polski

104. rocznica powrotu Leszna do Macierzy

17 stycznia Leszno będzie świętowało 104. rocznicę powrotu do Macierzy. W 2024 roku kalendarz miejskich imprez z tą ważną dla Leszna rocznicą, rozłożono na kilka dni. Jedna z zaplanowanych imprez…

Niepodległość przyniósł Lesznu traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku. Na mocy tego dokumentu Polska miała dostać ziemie, o które walczyli powstańcy wielkopolscy. Chociaż traktat został podpisany, to potrzeba było kilku miesięcy, aby Leszno wróciło do Macirzy. 17 stycznia 1920 r. do Leszna wkroczyli ułani maszerując dzisiejszymi ulicami Niepodległości i Wolności. Polskich żołnierzy pod ratuszem powitał doktor Bronisław Świderski.

Dariusz Staniszewski

W 104. rocznicę powrotu Leszna do Polski świętowano na ulicy Wolności. Były między innymi pieśni patriotyczne w wykonaniu Śpiewających Amazonek, i taniec z flagą w wykonaniu seniorów z Wrzosowego Zakątka, a całą ulicę ozdobiono biało-czerwonymi barwami.

W Lesznie 17 stycznia samorząd wręcza honorowe wyróżnienia. Tak było i dzisiaj. Uroczystość miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Dwóch wyróżnionych otrzymało tytuł Zasłużonego dla Leszna pośmiertnie, to mecenas Grzegorz Jurkiewicz i Eugeniusz Borowiak, były wicedyrektor II LO w Lesznie.