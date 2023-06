Rowerzyści mają wybór. Dwie trasy w Włoszakowic nad jezioro Dominickie i do Boszkowa

Inwestycja drogowa w gminie Włoszakowice dofinansowana z programu Polski Ład

Budowa trasy rowerowej z Włoszakowic do Dominic, to część zadania, na które gmina Włoszakowice otrzymała pieniądze z rządowego programu Polski Ład. Zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej i modernizację ulicy Dominickiej w Boszkowie i Jeziornej w Dominicach jest największym projektem drogowym w historii gminy.

Rowerzyści np. z Leszna, którzy chcą dojechać nad jezioro Dominickie we Włoszakowicach mogą wybrać czy chcą jechać dalej „starą” trasą czy ścieżką do Dominic, i dalej do Boszkowa. Niewątpliwą zaletą nowej trasy jest to, że prowadzi na obrzeżu dającego cień lasu. Można również przypuszczać, że ruch na drodze przy trasie będzie mniejszy od tego, który obserwujemy na drodze Włoszakowice-Boszkowo.