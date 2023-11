Rozpoczęło się mrożenie tafli lodowiska w Lesznie. Otwarcie już za kilka dni

Agregaty załączone. Teraz tylko czekać aż lód urośnie. Trzymajcie kciuki za pogodę❄️ , bo tylko już ona ma kluczowe znacznie kiedy otworzymy lodowisko. My jesteśmy gotowi – poinformował MOSIR w Lesznie.

MOSIR zapowiadał rozpoczęcie przygotowań do otwarcia lodowiska w połowie miesiąca i tak się właśnie dzieje.

Tak wyglądało lodowisko w Lesznie w sezonie 2021/2022

Ceny biletów na lodowisko w Lesznie 2023 i 2024

Znane są za to ceny biletów. Pozostają niezmienne do tych sprzed roku co na pewno ucieszy mieszkańców.