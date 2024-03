Ostatnie dni lodowiska w Lesznie. Kto chce skorzystać, musi się spieszyć

Sezon na lodowisku w Lesznie zaczął się 23 listopada 2023 roku. Powoli się kończy, z termin zamknięcia obiektu wyznaczony został na 3 marca 2024 roku.

Warunki atmosferyczne są coraz trudniejsze, aby utrzymać właściwą i bezpieczną taflę lodowiska. W związku z tym, zachęcamy wszystkich do korzystania z ostatnich dni sezonu zimowego i cieszenia się jazdą na lodzie. Przypominamy osobom, które wykupiły karnety, że to ostatnia szansa na ich wykorzystanie, gdyż zgodnie z regulaminem nie przechodzą one na nowy sezon – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.