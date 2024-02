Szykują oczekiwaną atrakcję dla dzieci na basenie w Lesznie przy Strzeleckiej. Ma powstać nowy brodzik dla najmłodszych

Choć do sezonu letniego jeszcze kilka miesięcy, to MOSiR właśnie ogłosił przetarg na wykonanie nowego basenu dla dzieci w obiekcie na Strzeleckiej. Odkryty basen miał przed laty brodzik dla maluchów, ale zamknięto go ze względów sanitarnych.

Latem 2023, wbrew zapowiedziom, nie udało się wykonać nowego brodzika, ale ma to zostać zrealizowane jeszcze przed sezonem 2024.

Nowy brodzik basenowy dla dzieci, który planuje MOSIR, ma mieć wymiany 10x4 metry i będzie głęboki na nieco ponad pół metra. Ma być wykonany z polipropylenu, ale osadzony w ziemi. Zbiornik zyska też możliwość podgrzania wody. Zaplanowano też dwie zjeżdżalnie dla dzieci.

Oferty złożone przez zainteresowane firmy w przetargu mają być otwarte 7 marca 2024. To daje nadzieję na to, że inwestycja zostanie wykonana w terminie. Ubiegłoroczny remont nie odbył się z powodu braku chętnych firm, choć w budżecie zabezpieczono środki na to zadanie.

Leszno ma obecnie jeden basen i to służący głównie do celów szkoleniowych. To środowiskowa pływalnia przy SP7. Na remont pływalni Akawawit mieszkańcy muszą zaczekać do 2027 roku. Miasto właśnie podpisało umowę z wykonawcą prac, ale kolejne kilka miesięcy zajmą prace projektowa, a sama przebudowa może ruszyć najwcześniej jesienią 2024 i potrwa trzy lata.