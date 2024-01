Trapez pełen maluchów i ogromnych dmuchańców, wszystko to z powodu 104. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy

104. rocznica powrotu Leszna do Polski

Prezydent podkreślił, że świętowanie ważnej dla Leszna daty nie musi być nudne, stąd pomysł samorządu i leszczyńskiego przedsiębiorcy na dmuchańce w Trapezie. Przez kilka godzin w zabawie brało udział kilka tysięcy dzieci z rodzicami Dariusz Staniszewski

Niepodległość przyniósł Lesznu traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku. Na mocy tego dokumentu Polska miała dostać ziemie, o które walczyli powstańcy wielkopolscy. Chociaż traktat został podpisany, to potrzeba było kilku miesięcy, aby Leszno wróciło do Macierzy. 17 stycznia 1920 r. do miasta wkroczyli ułani maszerując dzisiejszymi ulicami Niepodległości i Wolności. Polskich żołnierzy pod ratuszem powitał doktor Bronisław Świderski.

