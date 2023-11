Ruszy oczekiwany remont fragmentu ulicy Szybowników w Lesznie. Zadanie będzie zrealizowane w 2024 roku

Fragment ulicy Szybowników przy wiadukcie doczeka się remontu

Prezydent Łukasz Borowiak do projektu budżetu Leszna na 2024 rok wpisał przebudowę fragmentu ulicy Szybowników. Jednak o tym, czy ulica zostanie zmodernizowana zadecyduje rada miejska podczas sesji budżetowej w grudniu 2023 r.

Podczas przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach Leszna, modernizacji doczekała się prawie cała ulica Szybowników. Na remont wciąż czeka fragment ulicy od numeru 33 do 19, biegnący równolegle do wjazdu na wiadukt. Nie objęty przebudową odcinek ulicy wymaga interwencji. Jezdnia była wielokrotnie doraźnie łatana, a biegnący przy niej chodnik jest koślawy. Mieszkańcy skarzą się, że po opadach deszczu prawie niemożliwe jest dojście do posesji „suchą stopą".