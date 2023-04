Seria zatrzymań w weekend w Lesznie. Wszyscy trafili za kraty

Zrobiło się ciepło i być może to sprawiło, że w ciągu jednego kwietniowego weekendu kolejne patrole policji miały pełne ręce roboty. W ciągu zaledwie dwóch dni policjanci zatrzymali na terenie Leszna aż sześć osób, które powinny odsiadywać wyroki, ale mocno starały się, by do tego nie doszło.