SOR obok wieczorynki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie od 3 kwietnia 2023. Ma być sprawniej dla pacjentów

Od 3 kwietnia 2023 ,,wieczornynka'' w Lesznie zmienia lokalizację

Zbliżenie SOR i ,,wieczorynki'' zapowiedział niedawno dyrektor WSZZ w Lesznie Krzysztof Albiński. Ta zmiana staje się faktem od godziny 18.00 w poniedziałek 3 kwietnia 2023. Pacjenci nie będą już zgłaszać się do budynku przy głównym wejściu do szpitala, ale tam, gdzie działa SOR.

Przenosiny związane są ściśle z nowelizacją przepisów, gdzie jasno wskazuje się lokalizację możliwie jak najbliżej SOR – przyznaje Tomasz Gryczkowski, pełnomocnik dyrektora do spraw pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Co się zmieni dla chorych poza lokalizację? W zasadzie niewiele. Ten sam pozostaje numer telefonu dla pacjentów: 65 5253670.

Świadczenia są realizowane od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz soboty, niedziele i dni wolne od 8.00 do 8.00 rano dnia kolejnego – dodaje Gryczkowski.