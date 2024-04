Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Za blisko 5 000 000 złotych powiat leszczyński buduje 2,7 km ścieżki pieszo-rowerowej od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Powiat leszczyński jest wśród liderów w całej Wielkopolsce pod względem ścieżek rowerowych. Przed nim jest tylko Poznań i powiat poznański. Rowerzyści do swojej dyspozycji mają w powiecie 150 kilometrów dróg.

Dwadzieścia pięć projektów zgłoszono do konkursu Go Science w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. „Konkurs w szkole prowadzony jest od dwudziestu lat, chociaż wcześniej był pod inną nazwą" mówi Barbara Kochanek, dyrektorka I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie. Finał konkursu miał miejsce w piątek - 5 kwietnia 2024 roku w budynku I LO w Lesznie.

Dzielnicowi z Włoszakowic zatrzymali sprawcę włamania do domu w Boszkowie. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice. Policjanci odzyskali większość przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

Pod koniec 2023 roku do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zaczęły docierać zgłoszenia o oszustwach przy sprzedaży urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Chodzi między innymi o lasery, urządzenia do regeneracji skóry i mięśni lub redukcji tkanki tłuszczowej. Na konto sprzedawcy-oszusta wpłacano od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a klientami były osoby nie tylko z Polski. Podejrzany został zatrzymany przez mundurowych z Leszna. Grozi mu surowa kara.

W poświąteczny wtorek - 2 kwietnia 2024 roku policjanci zatrzymali do kontroli ponad 1500 kierowców. Tym razem chodziło o to czy kierowcy są trzeźwi. Informacje o kontrolach na ulicach Leszna i powiatu leszczyńskiego przekazała Komenda Miejska Policji w Lesznie.

Za zachodnią granicą Polski kryje się wiele turystycznych skarbów. Mowa nie tylko o metropoliach takich jak Berlin czy Hamburg – niektóre niemieckie miasteczka i wsie prezentują się niczym z bajki i są idealne na weekendową wycieczkę blisko naszego kraju. Do których szczególnie warto się wybrać? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Na pięć dni przed wyborami, do Leszna przyjechał Przemysław Czarnek. Polityk jest jednym z czołowych frontmanów Prawa i Sprawiedliwości. Przez trzy lata odpowiadał za ministerstwo edukacji w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. „Dla nas najważniejsze jest to, że możemy być dumni z tego co zrobiono od 2015 roku. Jeśli 7 kwietnia wygramy wybory, to będzie początek końca koalicji 13 grudnia" mówił polityk.