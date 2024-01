Kawał asfaltu wyrwał się z jezdni i unieruchomił samochód w Lesznie na Zatorzu. - Ta droga jest pełna takich pułapek - mówią mieszkańcy

Wezwała na pomoc bliskich, ale aby odblokować asfaltową bryłę konieczne było użycie lewarka. Zajęto to sporo czasu, w którym na miejsce wezwano policję.

Do zdarzenia doszło na Zatorzu w Lesznie w czwartek 25 stycznia 2024. Jadąca fordem focusem ulicą Święciechowską kobieta skręcała w Mielżyńskich. Gdy zjechała z kostki na asfalt poczuła uderzenie pod podwoziem.

Ulica Mieżyńskich na Zatorzu jest w opłakanym stanie. Zbudowana z destruktu droga pełna dziur i wyrw podobnych do tej, której wypełnienie uszkodziło samochód.

Szkodę można zgłosić do Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna także drogą mailową pisząc pod adres [email protected]. Należy podać dane właściciela pojazdu, adres zamieszkania, numer rejestracyjny, zdjęcia miejsca, w którym doszło do szkody oraz zdjęcia uszkodzeń pojazdu. Dobrze jest podać też numer kontaktowy - w razie braków w dokumentacji będzie łatwiej o kontakt, czyli szybciej uda się sprawę załatwić – informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.

Kawał asfaltu wyrwał się z jezdni mna Mielżyńskich unieruchomił samochód w Lesznie Michał Wiśniewski

Drugi sposób to zgłoszenie sprawy bezpośrednio do ubezpieczyciela powołując się na polisę Miasta Leszna zawartą w firmie Warta. Jej numer to 913600025410.

Po niedawnych mrozach i roztopach wiele ulic w Lesznie jest dziurawych. Naprawy mają ruszyć, gdy pozwoli na to pogoda. Problemem jest deszcz, który wypełnia drogowe ubytki. Do wiosny kierowcy muszą być więc czujni., choć takie sytuacji jak ta dzisiejsza z Zatorza - trudno przewidzieć.