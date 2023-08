Tak wygląda rozbudowana szkoła w Dąbczu koło Leszna. Miało być dwuzmianowe nauczanie, a dzięki tej inwestycji w szkole go nie będzie

Dąbcze to wieś, która liczbą mieszkańców mocno ,,goni'' Rydzynę. W tym roku to właśnie w Dąbczu realizowana jest największa inwestycja gminna, a mowa o rozbudowie szkoły. Prace już powoli się kończą i wszystko ma być gotowe na 1 września 2023, bo to właśnie tutaj odbędzie się gminne rozpoczęcie roku szkolnego.

Miało być dwuzmianowe nauczanie. Dzięki tej inwestycji w szkole w Dąbczu go nie będzie, a nowy obiekt zachwyci uczniów we wrześniu Michał Wiśniewski

Szkoła jest rozbudowana w dużym stopniu. Prace są wykonane już w 95 procentach. Koszt całej tej inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego 6,5 miliona pochodzi z rządowego programu Polski Ład - mówi Łukasz Bartkowiak, wiceburmistrz Rydzyny.

W budynku szkoły wciąż trwają prace, ale to roboty typowo wykończeniowe. Do dyspozycji uczniów oddane zostaną nowe sale lekcyjne. Będzie ich osiem i będą wyposażone w monitory multifunkcyjne. W szkole zaplanowano też świetlicę, salę komputerową, czytelnię, a nawet harcówkę. Wszystko połączone z salą sportową.