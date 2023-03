To będzie zupełnie inna droga. Remont drogi Osieczna - Goniembice w powiecie leszczyńskim Dariusz Staniszewski

W szybkim tempie posuwa się przebudowa drogi wiodącej z Osiecznej go Goniembic w powiecie leszczyńskim. Modernizowana przez firmę Colas Polska droga nie przypomina tej sprzed remontu. Zanim przystąpiono do robót, to wycięto drzewa przy jezdni.