Nowi radni Leszna wybrali składy komisji. Opozycja ma dwóch przewodniczących. Pracę traci dziś też ważna urzędniczka

Dziś to pan radny Matłoka zajmuje w tej sali moje dawne miejsce jako radnego. Mojego pierwsze dni w pracy prezydenta były bardzo wypełnione pracą. Podjąłem dwie ważne decyzje personalne. Pierwsza to rozwiązanie stosunku pracy z dyrektor MZBK Kamilą Mulczyńską. Druga moja decyzja to rozwiązanie stosunku pracy z panią Celiną Pliżys – Kosmatką, naczelnik wydziału inwestycji - powiedział dziś prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki.