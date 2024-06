Tragedia na meczu Unii Leszno. Nie żyje kibic, który zesłabł meczu na Unii Leszno z Apatorem Toruń

Tragedia na meczu Unii Leszno

Podczas meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi Unia Leszno gościła Apator Toruń. Sezon 2024 nie należy do Fogo Unii Leszno. Leszczyńskie Byki walczą o utrzymanie w ekstralidze. Słaba dyspozycja leszczynian nie przeszkodziła rozgromić drużynę z Torunia. Unia wygrała z Apatorem 56 do 34. Bonus pojechał jednak do Torunia, bo na wyjeździe Byki uzbierały tylko 31 oczek.