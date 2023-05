Tragiczny wypadek na budowie pod Lesznem. We wsi Długie Stare mężczyzna spadł z dachu

Do tragicznego wypadku doszło w piątkowe przedpołudnie. Służby zgłoszenie o sprawie otrzymały około godziny 11.00. Z informacji jakie do nich dotarły wynikały, że ktoś spadł z dachu domu na placu budowy we wsi Długie Stare w powiecie leszczyńskim.

Na miejsce skierowano pogotowie z Leszna oraz śmigłowiec LPR. Zadysponowano także zastępy strażackie i patrol policji.

Gdy ratownicy dotarli na miejsce, okazało się, że obrażenia mężczyzny okazały się tragiczne w skutkach.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prac dekarskich na placu budowy w Długich starych z dachu, z wysokości około czterech metrów spadł mężczyzna. Niestety mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia – mówi nam Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Zmarły to 51-latek. Był pracownikiem na budowie. Na miejscu pracuje już prokurator, policja i Państwowa Inspekcja Pracy. Wszystkie te służby próbują ustalić, jak doszło do tej tragedii, czy pracownicy mieli odpowiednie zabezpieczenie i czy dochowano procedur.