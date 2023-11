Tu w Lesznie można jeszcze zaparkować za darmo w centrum. Takich miejsc jest coraz mniej

Parkowanie w centrum Leszna, gdzie można za darmo?

Przykładem darmowego parkingu bezpośrednio przy centrum Leszna jest teren za ćwicznią miejską. Ten rozległy terez to od lat nieco ,,dziki'' parking/ Przez dużą część roku wjazd tutaj oznacza tonięcie w błocie. Miasto planuje w tym miejscu budowę cywilizowanych miejsc parkingowych, ale najwcześniej w 2024 roku.

Kierowcy parkują tam nie płacąc i robią to czasem w taki sposób, że właściciele posesji mają urwanie głowy z wyjazdem. Wzywają policję albo straż miejską i walczą z piractwem parkingowych, ale wciąż na Zielonej spotkać można chętnych do parkowania niekonieczne zgodnie z logiką.

Jedną z takich ulic w bezpośredniej bliskości Rynku jest Zielona. Choć znaki mówią jasno, że dojazd mają tam mieszkańcy i dostawcy to ta uliczka jest miejscem, gdzie kierowcy przyjezdni od lat próbują parkowania bez opłat. Jest to niemal codziennie powodem parkingowych ,,wojen''.

Darmowe parkingi w centrum Leszna są też poszukiwane przez kierowców wzdłuż Dąbrowskiego. Teraz część tego darmowego parkingu się kurczy. Na wysokości piekarni zajął go pas zjazdu do nowej galerii handlowej. W 2024 ma tam powstać tam parking podziemny, ale będzie on dostępny zapewne tylko dla klientów galerii Goplana. Ruch handlowy pewnie jeszcze zwiększy zainteresowanie darmowymi miejscami wzdłuż Dąbrowskiego.