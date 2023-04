Uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych z Leszna najlepszy wśród logistyków. Mateusz Szawelski wygrał Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną

- Jest uczniem bardzo zaangażowanym. Jest nie tylko zdolny, ale to tytan pracy. Przed finałem przyznał, że śniło mu się, że zajął 11 miejsce, a laureaci to osoby od miejsca 1 do 10. Widać, jak bardzo się pomylił - śmieje się Lidia Grzechowiak, nauczycielka ZST.