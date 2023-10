Ukradł mercedesa w Lesznie i zniknął. Wpadł po kilku miesiącach

Cała sytuacja miała miejsce w czerwcu 2023 roku. Wtedy z jednego z leszczyńskich parkingów zniknął mecedes. Nie najnowszy model, ale raczej klasyk. Model W124, którego wartość szacowano na dziesięć tysięcy złotych.

Sprawca włamał się do pojazdu w nieustalony sposób. Po kilku dniach odzyskano skradziony pojazd, który znajdował się w jednym z zakładów mechanicznych na terenie gminy Włoszakowice. Policjanci szybko ustalili też tożsamość sprawcy kradzieży, jednak mężczyzna ukrywał się – mówi Daria Żmuda z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Teraz policjantom udało się zatrzymać sprawcę. Wpadł blisko cztery miesiące od kradzieży, której dokonał. Choć auto się znalazło to sprawca odpowie z poważnych paragrafów – za kradzież z włamaniem. Grozi za to nawet do dziesięciu lat więzienia.