Ulica Wolińska w Lesznie prawie gotowa. Jest zamknięta już trzeci miesiąc. Na otwarcie jeszcze poczekamy - mówią jednak urzędnicy

Według wyjaśnień Miejskiego Zarządu Dróg umowa z wykonawcą pozwala na realizację prac aż do połowy czerwca, ale patrząc na to jak wygląda plac budowy 24 maja 2024, wydaje się że otwarcie mogłoby nastąpić wcześniej.

Korki i dziury na Święciechowskiej, a Wolińska wciąż nieprzejezdna - skarżą się mieszkańcy

Do wymalowania drogowcom na wyremontowanej ulicy Wolińskiej zostały pasy na jezdni, a na udrożenie Wolińskiej od marca czeka całe Zatorze i wielu kierowców zmierzających w stronę Święciechowy. Zamknięcie drogi na trzy miesiące to duże utrudnienie i konieczność objazdów.

Otwarcie Wolińskiej dopiero w połowie czerwca?

Pokazy lotnicze w Lesznie ściągają do miasta kilkadziesiąt tysięcy widzów, z czego znaczna grupa to zmotoryzowani. Trudno sobie wyobrazić, by podczas ten największej frekwencyjnie imprezy w Lesznie ulica Wolińska miała ograniczenia w ruchu. Prowadzi ona do części parkingów zlokalizowanych przy lotnisku.