Uroczysta rocznica Porozumień Sierpniowych. Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Solidarności od związkowców i władz Leszna

Wiązanki kwiatów w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Jak mówił nasz rodak Jan Paweł II, solidarność to „jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu". Ta idea przyświeca Solidarności, dlatego zawsze staramy się pracować tak, aby nie różnic, a scalać i być razem dla dobra ogółu i pracujących Polaków. To jest dla nas bardzo ważne - mówił podczas uroczystości pod Pomnikiem Solidarności Karol Pabisiak, przewodniczący NSZZ Solidarność w Lesznie.

31 sierpnia 1980 roku jest datą zakończenia strajku w stoczni Gdańskiej, i dniem uznawanym za narodziny Solidarności. Wtedy też podpisano Porozumienia Sierpniowe pomiędzy działaczami opozycji, a rządem Polski Ludowej. Jak co roku, w tym dniu złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Solidarności przy skwerze Anny Walentynowicz w Lesznie. Wśród delegacji byli związkowcy z NSZZ Solidarność i władze miasta.

Do wydarzeń sprzed 43 lat odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości i związkowiec ze Solidarności, Jan Mosiński. Podobnie jak Karol Pabisiak, podkreślił znaczenie papieża. W ocenie posła Jana Mosińskiego, Solidarność bez papieża by nie powstała lub przyszło by czekać na nią bardzo długo.

Dariusz Staniszewski

Myślę, że słowa, które padły niczym ziarno w żyzną glebę, podczas pierwszej pielgrzymi Jana Pawła II do Polski: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... tej ziemi. Dały nam odwagę, a kilka miesięcy później, naród zaczął się budzić do solidarności. Solidarność to ludzie - mówił poseł Jan Mosiński.

Poseł przyznał, że kształtowali go „ludzie, robotnicy, i wcale się tego nie wstydzi, bo sam pracował fizycznie".