Urządzają sklepy w Galerii Starówka w Lesznie. Zobaczcie zdjęcia z wnętrza nowego centrum handlowego w Lesznie

Przez lata to miejsce nazywano ,,Galerią Goplana''. Za sprawą lokalizacji po dawnej fabryce cukierków wszystkim wydawało się, że taką właśnie nazwę będzie nosiło nowe centrum. Tak chciał niedoszły inwestor, który wycofał się przed laty z budowy. Nowy inwestor nie mógł skorzystać z nazwy Goplana z powodów prawnych. Jest zastrzeżona.

Otwarcie galerii w Lesznie 26 kwietnia 2024

Galeria Starówka – bo właśnie tak nazywać się będzie nowy obiekt handlowy na mapie Leszna, rusza 26 kwietnia 2024 roku. To za niewiele ponad tydzień. W obiekcie i przed nim trwają gorączkowe prace. Zarówno te budowlane, jak i te wewnątrz samych sklepów. W części z nich trwa na dobre meblowanie i towarowanie.

Tak wygląda nowa Galeria Starówka wewnątrz. Sklepy ruszają 26 kwietnia 2024

W budynku działa już jeden z punktów. To całodobowa siłownia Just Gym. Wejście do niej na razie prowadzi od strony ulicy Królowej Jadwigi. Pozostałe punkty handlowe mają jeszcze tydzień.