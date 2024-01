Utrudnienia wkrótce znikną ze skrzyżowania w centrum Leszna. ,,Usunęliśmy problem''. Z ulicy Dąbrowskiego mają zabrać zapory

Mówiąc jednak poważnie - na Dąbrowskiego okazało się, że na skrzyżowaniu zdiagnozowano nieszczelność.

Powstała na styku dwóch rur kanalizacyjnych wchodzących równolegle do studni. Wczoraj było naprawiane zapadnięcie jezdni, a wykonawca ułożył kostkę na podsypce betonowej. Aby się dobrze związała, wykonawca prosił, by zostawić to jeszcze kilka dni – wyjaśniał nam dziś Rafał Zalesiński, prezes Wodociągów Leszczyńskich