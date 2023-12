W nocy wandale zniszczyli tunel na ulicy Słowiańskiej w Lesznie

Wandale grasowali w tunelu na ulicy Słowiańskiej

Chociaż tunel pozbawiony jest zjazdu, to wyłożono go nowymi kamiennymi płytami, które właśnie wandale zniszczyli. Do próby zniszczenia wyremontowanego tunelu dochodziło już kilkukrotnie. Napisy były na bieżąco usuwane, tym razem, doszło do zabazgrania płyt.