Wiadomo już co uziemiło śmigłowiec LPR w czasie lądowania w Wijewie

Incydent miał miejsce w sobotę 12 sierpnia 2023 roku w Wijewie w powiecie leszczyńskim. Śmigłowiec wezwano do pacjentki, u której podejrzewano zawał serca. 68-latka miała być transportowana śmigłowcem LPR, który przyleciał do Wijewa z Zielonej Góry.

Śmigłowiec LPR został uderzony w Wijewie przez roletę, która poderwała się w czasie lądowania OSP Wijewo

Podczas lądowania w łopatę śmigłowca uderzył oderwany i podniesiony siłą wiatru przedmiot unieruchamiając go na wiele godzin. Osoba do której został wezwany LPR w asyście lekarza została odwieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego - poinformowali strażacy z OSP w Wijewie.

Chorą musiała zabrać załoga karetki, którą zadysponowano na miejsce, a śmigłowiec po zdarzeniu został uziemiony. Procedury lotnicze wymagają w takich sytuacjach przyjazdu serwisu i oględzin. Serwisantów ściągano do Wijewa aż ze Szczecina.