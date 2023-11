Widowiskowa budowa mostu. Wymagającą dużych umiejętności i precyzji inwestycja w powiecie leszczyńskim

Przebudowa mostu w Miastku w gminie Wijewo

Most w Miastku wymagał pilnej interwencji i był w najgorszym stanie wśród 19. zarządzanych przez powiat leszczyński. Aby nie doszło do katastrofy Zarząd Dróg Powiatowych wprowadził zakaz wjazdu pojazdów ważących ponad 10 ton, jednocześnie ograniczył dopuszczalną prędkość do 30 km/h.

Powiat Leszczyński

Przetarg ogłoszony przez Zarząd dróg Powiatowych w Lesznie na wymagającą dużych umiejętności i precyzji inwestycję wygrało przedsiębiorstwo Most z Sopotu. Wraz z przebudową samego mostu będą nowe dojazdy o łącznej długości 140 metrów. Na czas robót, które ruszyły pod koniec sierpnia, droga powiatowa Brenno – Miastko została zamknięta. Kierowcy korzystają z objazdów drogą polną przez Papiernię lub przez Olejnicę i Wieleń.

Przebudowa jest bardzo widowiskowa i wymaga dużych umiejętności. Podczas robót prowadzone są ważne prace związane z fundamentami konstrukcji. W ziemię wbito pale żelbetowe o wysokości 14 metrów. Podliczono, że łącznie mają półtora kilometra długości.