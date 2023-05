Wypadek koło Targowiska. Tir zepchnął z drogi osobówkę, bo kierowca nie zapanował nad naczepą

Do wypadku doszło w piątek 19 maja 2023 przed 6.00 rano. Samochody znajdowały się na drodze dojazdowej do ekspresowej S5 na wysokości wsi Trargowisko. Tam na łuku drogi doszło do zderzenia jadących z przeciwnych stron pojazdów.

52-letni kierowca z powiatu ostrzeszowskiego, kierując samochodem ciężarowym z przyczepą na łuku drogi, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. W trakcie hamowania przyczepa przekroczyła oś jezdni i uderzyła w jadący prawidłowo z przeciwka swoim pasem samochód osobowy - mówi Daria Żmuda z policji w Lesznie.

Opel astra po zderzeniu z naczepą wypadł z drogi. Jechał nim mieszkaniec gminy Krzemieniewo. W wyniku wypadku został ranny i trafił do leszczyńskiego szpitala. Jak przyznaje policja, obrażenia kierowcy opla są na tyle poważne, że zdarzenie będzie traktowane jak wypadek, a nie jak kolizja.

Obaj kierujący byli trzeźwi. W sprawie toczy się obecnie policyjne dochodzenie, które zapewne zakończy się przed sądem.