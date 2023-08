Wypadek na śliskiej drodze w Pawłowicach Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo

Do wypadku doszło przed godziną 10.00 we wtorek 1 sierpnia 2023. Na ulicy Mielżyńskich jadący od strony Roczyska kierowca czarnej skody fabia wypadł nagle z drogi wcześniej wpadając w poślizg. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, a kawałeczek dalej do 40 km/h.

Ile jechał młody kierowca z sąsiedniej wsi? Trudno powiedzieć, ale z pewnością za szybko do panujących warunków.

Nie wiem jak to się stało. Padało i było bardzo ślisko - mówił nam po wypadku.

Jego auto z dużą siłą uderzyło w wierzbę rosnąca przy drodze omijając o metr beriere energochłonną. Nie trafło też na szczęście w betonowy słup stojący obok. Gdyby samochodem jednał ktoś na siedzeniu pasażera z przodiu, mogło dość do tragedii. Cała prawa część przednia skody została zmiażdżona.

Pomocy w wyciągnięciu auta z pobocza drogi udzielali strażacy. Policja będzie teraz rozliczać młodego kierowcę z kolizji.